نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الأعلاف 600 جنيه

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الأعلاف سجلت اليوم في الأسواق المصرية تراجعا وصل إلى 600 جنيه، وهو الانخفاض المتوقع منذ فترة، حيث تشهد أسعار الأعلاف منذ شهر مايو الماضي انخفاضات مستمرة، بسبب الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف.

وأضاف أبوصدام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ انخفاض أسعار الدواجن الفترة الحالية يساهم بشكل كبير في هبوط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، وسط توقعات بمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.

سعر الذرة الصفراء

وتابع أنّ سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يسجل اليوم 13700 جنيه، فيما يبلغ سعر الذرة الأوكراني 12100 جنيه، ويبلغ سعر الكورن فلاك الأرجنتيني 14300 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ سعر القمح الأوكراني 11.5% يسجل 12800 جنيه، والروسي 12850 جنيها، كما يسجل سعر القمح 12.5% الأوكراني 12850 جنيها، والروسي 13000 جنيه، فيما تسجل الردة المحلي والمستورد 8800 جنيه.