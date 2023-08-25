التموين تنفي إضافة 100 جنيه على البطاقات: الحصص المقررة كما هي

كشفت مصادر بوزارة التموين، عن حقيقة إضافة 100 جنيه على الحصة الرسمية التي تحصل عليها الأسر بالبطاقات التموينية، بموجب عدد الأفراد المدرجين على البطاقة.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن حصة الأفراد المدرجة على بطاقة التموين لكل أسرة كما هي، ولا يوجد قرار بإضافة 100 جنيه على البطاقات التموينية، وكل فرد يحصل شهريا على قيمة 50 جنيها من السلع التموينية حتى الفرد الرابع بالأسرة، و25 جنيها للفرد الخامس، بالإضافة إلى تخصيص 5 أرغفة من الخبز لكل فرد بالأسرة.

ونوهت المصادر، إلى أن قرارات مثل إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، وزيادة الدعم التمويني، لا تصدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بل تصدر من رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدة أن التموين تعمل على تطبيق ما تقرره الحكومة.

مقررات السلع التموينية لكل بطاقة

وتُحدد مقررات السلع التموينية لكل بطاقة، وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، وفقا لبيان صرف السلع التموينية، كما يلي.

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة الواحدة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- صرف بديل عن الأرز عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.