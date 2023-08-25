المبتهل بلال مختار: «السوشيال» أتاحت للمنشدين الوصول لقاعدة كبيرة من الجمهور

أكد المبتهل بلال مختار، على أنَّ المنشدين في وقتنا الحالي محظوظين بالسوشيال ميديا وكافة قنوات وتطبيقات التواصل، التي أتاحت الفرصة لهم للوصول إلى قاعدة كبيرة من الجمهور، قائلاً: «أتاحت هذه التطبيقات أكثر من طريقة للوصول إلى الجمهور».

مختار: «السوشيال ميديا ساعدتني في الانتشار»

وأضاف «مختار»، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، تقديم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أن «السوشيال ميديا ساعدتني في الانتشار، بجانب دار الأوبرا المصرية، وعملي في الإذاعة أيضا، التي لها جمهور ومتابعين أكثر».

جمهور الأوبرا مختلف لهذا السبب

وتابع المبتهل بلال مختار، بأنَّ جمهور الأوبرا مختلف، وهو أقل بطبيعته، ويتلقى نوع معين من فن الإنشاد والابتهالات، ويتم تحديد الابتهالات وفقا للمناسبة، بخلاف الإذاعة التي أنشد بها النوع الإرتجالي وبها أكثر من نوع.