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صلاح حسب الله: لا بد من عقاب الشخص الذي يغتال الآخرين معنويا عبر السوشيال ميديا

كتب:

محمد عزالدين
11:16 م | الأحد 20 أغسطس 2023
الدكتور صلاح حسب الله

الدكتور صلاح حسب الله

تحدث الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق عن قوانين الجرائم الإلكترونية، قائلا: «إذا اصطدم أحد سائقي السيارات بإنسان وأودى بحياته يعاقب بالقانون بالطبع، إذن ماذا إذا لم يقتل الشخص ولكن قتل سمعته أو اغتال سمعته واغتاله معنويا وشهر به، ومن ثم كيف لا يكون له عقاب أو قانون ينظم هذه الحالة».

وأضاف «حسب الله»، خلال لقاء ببرنامج «محل نقاش»، المذاع على قناة «العربية»: «نحن لا نتحدث عن الشخص الذي يقود السيارة بطريقة منتظمة أو الذي يمارس الحرية بطريقة منتظمة، ولكن نتحدث عن الذي يتجاوز ويسب، والقانون سيحدد ذلك».

وتابع: «اغتيال الشخصية يعني أن تمارس سبا وقذفا وتشهيرا وتعتدي عليه، وهذا دور منصات القضاء وليس دور المحللين أو السياسيين، والقضاء هو يطبق القانون، ونص القانون هو الإشارة».

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