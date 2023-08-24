سارة حازم تحذر من بوست مُتداول على السوشيال ميديا: «مش كل الكلام صح»

قالت الإعلامية سارة حازم، إننا يجب أن نفكر بحذر شديد عندما نتعامل مع السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن الكلام كله ليس كذباً وأيضًا ليس الكلام كله حقيقياً.

انتشار شائعات على السوشيال

وأضافت حازم، خلال برنامج «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، أن الأيام الأخيرة انتشر بوست على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب صاحبه من رواد التواصل أن يتحدثوا عن مشاكل وجدوها في العمل.

وتابعت: «أكثر من 25 ألف تعليق بيتكلم على مواقف في الشغل، أغلبها كان عن المطاعم والمنشآت الفندقية، وكان أغلب الكلام مقزز وعن أكل فاسد».

وواصلت: «منقدرش ننكر أن الكلام كله كان غلط، لكن مش كل الكلام برضو صح، ولازم أسأل نفسي أعرف منين أن صاحب التعليق ده قصته حقيقية؟، وليه ميكونش عاوز ينتقم من العمل بتاعه بعد الخروج منه».

تعليقات المتابعين

ولفتت إلى أن بعض التعليقات ذكرت أسماء مطاعم وفنادق معينة، معلقة: «ممكن دي حملات موجهة للانتقام من أماكن بعينها، وعشان كده لازم نخلي بالنا منها».