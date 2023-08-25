ملخص الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين.. إليك أبرز اللقطات

وزعت أمس جوائز فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والمقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بمدينة العلمين الجديدة، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز لقطات حفل توزيع الجوائز.

يحيى الفخراني رئيس شرف المهرجان

- شهد حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما ظهور الفنان أحمد نبيل بعد فترة غياب طويلة.

- تواجد أسرة مسلسل جعفر العمدة والتي كان لها نصيب الأسد في الحصول على جوائز، فحصل الفنان محمد رمضان على جائزة أفضل ممثل وحصل المخرج محمد سامي على أفضل مخرج ومؤلف.

- ظهور الفنان أشرف عبد الغفور بصحبة ابنته ريهام عبد الغفور، كما حضر الفنان رياض الخولي أيضا بصحبة ابنته.

- كما خطفت أسرة فيلم أولاد حريم كريم، الأنظار بحضورهم سويا وهم بسمة وبشرى وداليا البحيري وعلا غانم وتيام قمر رفقة والده.

الدورة أقيمت في مدينة العلمين

- واستضاف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.