«إكسترا نيوز»: الشيخ صالح كامل ومحمود عبدالعزيز أبرز تكريمات مهرجان القاهرة للدراما

قالت سارة سراج، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، من مدينة العلمين، أن أمس كانت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العليمن، وكان الحفل كبيرا ومبهرا.

وأوضحت، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» خلال رسالة علي الهواء، أن الحفل بدأت بأغنية للفنان الكبير مدحت صالح، وأبرز تكريمات المهرجان هو تكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاسم الراحل الشيخ صالح كامل بمناسبة مرور 60 سنة على إنتاج أول مسلسل تليفزيوني، وتسلمت التكريم ابنته.

تكريم الراحل محمود عبد العزيز

وتابعت سارة سراج، أنه كان هناك تكريم لاسم الراحل محمود عبد العزيز وتسلم التكريم كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز، وشكر الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان في نسختة الثانية، وأنه سعيد أن والده كُرم في المهرجان تحت رئاسة يحيى الفخراني الصديق المقرب له.