ناقد فني: إقبال النجوم على مهرجان القاهرة للدراما في العلمين غير مسبوق

قال الناقد الفني محمد عدوي، إننا إذا أردنا الخروج بعنوان من مهرجان القاهرة للدراما أمس، بكل تفاصيله، هنقول إن «مصر كبيرة بفنها ونجومها وتنظيها للمهرجات والأحداث الكبرى»، موضحا أن هذه الدورة من المهرجان كانت استثنائية ومختلفة، وتواجد بها عدد كبير من نجوم الدراما المصرية ووصفها بأنها «دورة بطعم النجاح».

إقبال النجوم على مهرجان القاهرة للدراما لم يحدث من قبل

وتابع «عدوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إقبال النجوم على مهرجان القاهرة للدراما في النسخة التي أقيمت أمس في العلمين، لم يحدث في أي مهرجان من قبل، وجرى توزيع الجوائز بطريقة عادلة وفاز بها من يستحق، وتكريم اسم الشيخ صالح كامل وهو رائد من رواد الدراما العربية وله بصمات كبيرة جدا في الدراما، يعد لفتة رائعة من منظمي المهرجان، كل هذا يدل فعليا على أن «مصر كبيرة».

وتابع بأن المهرجان أقيم في مكان خلاب وساحر وهو العلمين الجديدة، وأن مهرجان الدراما أقيم على هامش فعاليات مهرجان «العالم علمين».