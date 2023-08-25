حرائق كندا تجتاح مساحة كبيرة من الأراضي.. «الأسوأ في تاريخها»

وجهت جنوب أفريقيا نحو 215 من رجال الإطفاء والإنقاذ لموقع حرائق كندا، اليوم الجمعة، حيث تشهد أسوأ موسم في حرائق الغابات.

وقالت وزيرة الغابات ومصائد الأسماك والبيئة، باربرا كريسي، إن البلاد تشهد أسوأ فترة نتيجة حرائق كندا التي اجتاحت مساحة كبيرة من الأراضي هي الأسوأ في تاريخها، وأضافت أن 215 شخص من رجال الإطفاء الذي جرى ارسالهم للبلاد هم المجموعة الرابعة منذ يونيو، حيث تم نشر نحو 860 من رجال الإطفاء والإدارة من جنوب إفريقيا في كندا هذا العام.

عدد حرائق كندا خلال العام

ووفقا للمركز الكندي، فإن حرائق كندا، وصلت إلى 5876 حريقا خلال هذا العام، ما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص، ما دفع المسؤولين الكنديين المطالبة بالمزيد من القوى العاملة للمساعدة في مكافحة الحرائق.

ووصف وزير الاستعداد للطوارئ الكندي، هارجيت ساجان، حرائق كندا عدوانية، حيث تواجه كولومبيا البريطانية الدمار والضيق الناجم عن حرائق الغابات العنيفة في كندا، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

ارتفاع حالة الإصابة بمرض الربو بسبب حرائق كندا

ومن جهة أخرى، أدى الدخان الناتج عن حرائق كندا التي انجرفت إلى الولايات المتحدة إلى ارتفاع كبير في عدد الأشخاص المصابين بالربو الذين يزورون غرف الطوارئ، خاصة في مدينة نيويورك.