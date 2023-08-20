«القابضة لاستصلاح الأراضي»: تقليص الخسائر بنسبة 95%.. و4 شركات تحقق أرباحا

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية، بتشكيلها الجديد، والمعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد اللائحة طبقا للقانون، كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديد، ‎وكذلك اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال، فضلا عن الموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/ 2024‎.

عمومية الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة، خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كل المجالات.

وأضاف، أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظاً على المال العام، والارتقاء بمستوى الأداء والعاملين، مشيرا إلى ضرورة متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها.‎

وأشار الوزير، إلى أنه هناك تحسنا ملحوظا في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة‎، موجها رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير، من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات، كما وجه برفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها، ‎وزيادة الأعمال، وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتامينات وغيرها.

تقليص الخسائر بنسبة 95%

من ناحيته، قال اللواء طارق الشربيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، إنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاث اعوام الماضية 2020 حتى 2023‎.

وأشار إلى أنه تم تقليص الخسائر بنسبة 95%، وتحقيق أرباح لأربعة شركات، مضيفاً أن الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها.

‎وقال «الشربيني»، أن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها.