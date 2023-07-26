يسري عزام يوضح لـ قناة الناس فضل قول الصدق: «نجاة وطمأنينة»

نصح الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، بقول الحق ولو «على رقبتك» فالصدق مُنجي، وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»، ويقول «الصدق طمأنينة والكذب ريبة» فالكاذب يظهر عليه كذبه ويكون بادياً إنما الصادق تظهر عليه ملامح الطمأنينة.

«عزام»: الصدق مُنجي

وأضاف «عزام»، خلال مداخله هاتفيه لبرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه لأجل قول الصدق من صبي صغير تاب مجموعة من اللصوص وقطاع الطريق، مستشهداً برواية من كتب التاريخ الإسلامي، تقول «عن سيدنا عبد القادر الجيلاني، وهو من كبار الصالحين ربته أمه على قول الصدق وقابله لصوص في طريقه وسألوه، «كم معك من المال؟» فأخبرهم الحقيقة ليقوموا بفتح جرابه ويجدوا فيه من المال بمقدار ما أبلغهم».

الصبي عاهد أمه على الصدق

وتابع إمام جامع عمرو بن العاص، «بعد أن أبلغهم الصدق جاء له كبيرهم ليسأله «ما الذي حملك على هذا؟»، أي قوله الحق ليرد «الجيلاني»، «لأني عاهدت أمي على الصدق» ويكون رد كبير اللصوص، «ألأجل عهد مع أمك تخرج ما معك من مال وتنبأنا به ونحن نقضنا العهد مع الله؟! نشهد الله أنا تبنا على يديك».. لأجل الصدق تاب الله على هؤلاء اللصوص.. علموا أبناءكم حب سيدنا النبي وحب آل البيت والأخلاق النبوية وخلوهم في حضن القرآن وبعدها لا تخافوا عليهم من شيء.