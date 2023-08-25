تعرف على 38 مهنة مطلوبة في ألمانيا.. متاحة للمقيمين خارج البلاد

أدت جائحة كورونا إلى تغير الطلب على عدد من الوظائف، في حين زاد الطلب على وظائف أخرى، كما ظهرت بعض المهن الجديدة، بالرغم من عدم الاهتمام بها في السابق. ومثل العديد من البلدان في أوروبا، تواجه ألمانيا نقصًا في العمال المهرة، ونتيجة لذلك، فإن الطلب على الوظائف تغير كثيرا، وتبحث الحكومة الألمانية عن طرق جديدة لجذب المزيد من العمالة الماهرة من خارج البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «سميث ستون والترز».

38 مهنة مطلوبة في ألمانيا 2023

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أكثر المهن المطلوبة في ألمانيا 2023، من حيث التخصصات والمهن الحرفية المطلوبة وهي: «أخصائيو الصحة العقلية، متخصصو علوم البيانات، مدير الخدمات الطبية والصحية، مجال الهندسة الكهربائية، مندوبي المبيعات، الاقتصاديون وخبراء إدارة الأعمال، الهندسة الهيكلية، هندسة علوم الحاسب، خبراء في إدارة مكان العمل والتطوير والتواصل مع المجتمع، عاملون في مجال صناعة المحتوى الرقمي التعليمي، عاملون في قطاع تطوير الأعمال والمبيعات، وظائف هندسة السيارات في ألمانيا، مستشارو تكنولوجيا المعلومات، متخصصو التسويق الرقمي، الأشخاص المتخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي، المصلحون الكهربائيون، مساعدي الإنتاج، مديري الحسابات، موظفي قطاع الاتصالات».

وهناك أيضا العديد من المجالات مثل «المهندسين المتخصصين في مجال التكنولوجيا، المهندسين المعماريين، التوريد وإدارة النفايات، المبرمجين، مهندسو الإلكترونيات، المهندسين المدنيين، الهندسة الميكانيكية، أخصائي أمراض النطق واللغة، الممرضات، مطورو البرمجيات، الطبيب المعالج، مديرو المبيعات».

مهن حِرفية مطلوبة في ألمانيا

وهناك أيضا مهن حرفية مطلوبة في ألمانيا وهي: «عمال البناء، فني تركيب السيراميك والرخام، الخباز، فنيو الدهانات، ميكانيكي الدراجات النارية، فني السباكة، العاملين في قطاع الأثاث».