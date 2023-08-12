حفل مسلم في الساحل الشمالي اليوم.. شاطئ مخصص للسيدات وممنوع حضور الرجال

يستعد المطرب مسلم، لإحياء حفل في الساحل الشمالي مساء اليوم، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددا من أغانيه المميزة.

حفل مسلم في الساحل الشمالي.. ممنوع حضور الرجال

وقررت الجهة المنظمة لحفل مسلم في الساحل الشمالي، اقتصار الحضور على السيدات فقط، ويمنع تماما دخول الرجال، إذ يقام على أحد الشواطئ المخصصة للسيدات فقط .

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين يشاركون في إحياء حفلات في مدينة الساحل الشمالي، قبل حفل مسلم اليوم، كان آخرهم عمرو دياب وراغب علامة.

ومؤخرا قدم المطرب مسلم، ديو غنائي بعنوان أجل من باريس، وهو الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم «رهبة» وجرى طرحها عبر «يوتيوب»، من كلمات وألحان مسلم وإخراج رضا عبد الرازق.

وفي وقت سابق، طرح مسلم أغنية «قلبي» من كلماته وألحانه، وحققت مشاهدات على «يوتيوب» وصلت الى 7 ملايين مشاهدة.