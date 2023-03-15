مطرب المهرجانات «مسلم» يفقد صوته بسبب الحزن: «نمت زعلان»

كشف مطرب المهرجانات «مسلم»، عن فقدانه لصوته خلال الساعات الماضية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وتأكيده أنه بسبب الغضب خلد إلى فراشه مهمومًا وحزينًا، وعندما استيقظ في اليوم التالي اكتشف عدم قدرته على الحديث.

وكتب مطرب المهرجانات «مسلم»، عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قائلًا: «لا إله إلا الله، يا وجع قلبي على اللي أنا فيه، بجد كل يوم حاجة تعدي عليّ وتكسرني، وقف نقابة الموسيقيين، ومنعي من العمل، وقطع رزق، وهناك من تسبب في أذى نفسي لي».

«مسلم»: خسرت صوتي بسبب الحزن

واستطرد «مسلم»، قائلًا: «بخلاف تعرضي لحادث سيارة، والآن استيقظت من النوم غير قادر على الكلام، بسبب نومي حزينًا، حتى صوتي خسرته، يا رب أنا ماليش غيرك تقف جنبي».

إيقاف عن الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، أوقفت المطرب «مسلم» عن العمل، لغيابه عن المثول أمام النقابة للتحقيق معه في الشكوى المقدمة ضده من قبل أحد المنتجين لمخالفته شروط التعاقد بينهما.

إعلان اعتزال

وسبق لمطرب المهرجانات «مسلم» أن أعلن في شهر أكتوبر الماضي اعتزاله الغناء، وتأكيده أن هذا المجال لم يعد يناسبه، وانتهاك حقوقه من قبل بعض المنتجين وعدد من أصدقائه.