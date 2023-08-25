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كاميرا «الحياة» ترصد الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مهرجان القلعة

كتب:

منتصر سليمان
08:54 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

رصدت كاميرا شبكة تليفزيون «الحياة»، الاستعدادات النهائية، لمهرجان القلعة، قبل انطلاقه، وتذيع قناة «الحياة» حفل فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء على الهواء مباشرة، استمرارًا لجهود الشبكة في إذاعة كل الفعاليات الفنية والاحتفالات والمهرجانات الكبرى للمشاهد المصري والعربي.

فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي

ومن المُقرر أن تنطلق فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في تمام الساعة الـ10 مساء الليلة، الذي يعقبه تكريم عدد من نجوم وصناع الموسيقى والغناء، ثم فقرة غنائية للفنانة «فايا يونان»، يليها سهرة مع النجم مدحت صالح.

ويشارك الفنان الكبير مدحت صالح، في فعاليات الافتتاح، بمصاحبة الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

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بقلم منتصر سليمان