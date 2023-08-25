مواطنون قبل انطلاق أولى حفلات مهرجان القلعة: ننتظره بفارغ الصبر

ينتظر محبو الحفلات الغنائية بفارغ الصبر انطلاق مهرجان القلعة الدولي، اليوم، والذي يسمح لهم بالاستمتاع بالأجواء الموسيقية الرائعة وفنانيهم المحبوبين بمقابل بسيط لسعر التذاكر مقارنة بشهرة ونجومية هؤلاء الفنانين.

الاستعداد لمهرجان القلعة

وعبر عدد كبير من الأشخاص عن مدى استعدادهم للحضور مهرجان القلعة الذي ينتظرونه من عام لآخر بفارغ الصبر للاستماع إلى مطربيهم المفضلين: «مهرجان القلعة ده حدث ترفيهي مهم بالنسبة لينا، وخاصة إن سعر التذاكر بيكون كويس ومش غالي» بحسب ما روته ياسمين بدري في حديثها لـ«الوطن».

حفلات لمطربين مختلفين سوف تحضرها صاحبة الـ26 عامًا بصحبة أخوتها بينها حفل الفنان مدحت صالح وأيضا الموسيقار عمر خيرت وكذلك فايا يونان: «كمية فرحة كبيرة بتكون باينه على الناس وكمان السنة اللي فاتت الناس كلها اتفاعلت مع الأغاني بسبب جمالها ونجاح المهرجان».

لم تكن تلك المرة الأولى التي تذهب فيها «ياسمين» وعائلتها لحضور مهرجان القلعة، وإنما تعد المرة الثالثة: «عمر ما أنسى أول مرة روحت فيها مكنتش أتخيل أنه بالجمال ده، وأني هستمتع بيه وأقرر أني أروحه كل سنة»، موجهة رسالة شكر للكل المسئولين عن هذا المهرجان وكافة التنظيمات التي يشهدها.

حفل الشيخ ياسين التهامي

في سياق متصل، قال أحمد الشاذلي أنه ينتظر مهرجان القلعة كل عام خاصة هذا العام ليحضر حفلة الشيخ ياسين التهامي التي تكون في 4 سبتمبر: «مهرجان القلعة ده حدث مهم جدا بالنسبة لينا، وأنا منتظر جدا حفلة الشيخ ياسين عشان من عشاقه»، مشيرا إلى أنه لم يكن في البداية لديه معرفة كافية عن المهرجان ولكن أخبره أحد أصدقائه بمدى أهميته: «أنا في الأول مكنتش أعرف عنه حاجة ومرة واحد زميلي باعتلي رسالة بيقولي اي رأيك نروح مالهرجان ده بقوله فين وبعدين روحنا ومن وقتها بقيت مش بسيب ميعاد ليه».

أما آلاء نصر التي تستعد وأصدقائها سنويا للمهرجان منذ أن حضورهم له من 4 سنوات: «إحنا أول ما وزارة الثفاقة بتعلن عن ميعاد المهرجان بنبلغ كل صحابي وبنتفق عشان نروح نحضر»، مضيفة أن سوف تحضر هذا العام لحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت وفي العام الماضي حضرت للفنان مدحت صالح.