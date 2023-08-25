أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة.. اعرف الجدول وطرق الحجز

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار تذاكر مهرجان القلعة في دورته الـ31، لحضور فعاليات المهرجان والاستمتاع بالحفلات المقدمة من كوكبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي على مدار 15 يوما بمسرح «محكي القلعة»، داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي.

أسعار التذاكر في حفلات مهرجان القلعة وطرق الحجز

أكدت دار الأوبرا المصرية، أن أسعار تذاكر مهرجان القلعة 60 جنيهًا لليوم الواحد، الذي يتضمن حفلتين غنائيتين، لافتة إلى أن المهرجان بدأ أمس الخميس 24 أغسطس ومستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، ولا يوجد حجز لدخول حفلة واحدة فقط، والحجز يكون نفس يوم الحفل من شباك تذاكر القلعة بدءًا من 5 مساءً قبل انطلاق الحفل بـ3 ساعات.

أبرز نجوم الغناء في مهرجان القلعة

ويضم مهرجان القلعة 45 حفلًا يقدمها أبرز نجوم الغناء أبرزهم الموسيقار عمر خيرت، وهاني شاكر، وعلي الحجار، ومدحت صالح، وهشام عباس، وفايا يونان، وفريق وسط البلد، ووليد توفيق، وعزيز مرقة، والشيخ ياسين التهامي، ونسمة محجوب، ومصطفى حجاج، وغالية بن على، ولينا شاماميان.

ويضم مهرجان القلعة جدولا حافلا بدأ بأولى حفلاته الغنائية للفنان عز الأسطول وفرقته، يليه فقرة للفنانة نسمة محجوب، واليوم 25 أغسطس فقرة لـ مجموعة التشيللو State of Harmony، أما الفقرة الثانية تقدمها الفنانة فايا يونان، أما غدا 26 أغسطس يشهد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني، يليه حفل فريق وسط البلد، ويوم 27 أغسطس حفلا للفنانة نادية مصطفى، يليها حفل للفنان هاني شاكر.

جدول الحفلات

ويشهد يوم 28 أغسطس من مهرجان القلعة، انضمام حفل الفنانة سيمون يليها حفل للفنان هشام عباس، ويوم 29 أغسطس حفل الفنانة منى بوركهارد وفرقتها يليها الفنان مصطفى حجاج، أما يوم 30 أغسطس حفل الفنان مصطفى شوقي يليه حفل الفنانة غالية بن علي، و31 أغسطس حفل نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة محمد الموجي يليه حفل الفنان علي الحجار، و1 سبتمبر حفل كورال كلية التربية الموسيقية يليه حفل الفنان عزيز مرقة.

حفل الشيخ ياسين التهامي وأحمد العمري

ويشهد يوم 2 سبتمبر حفل الفنان سعيد الأرتيست يليه حفل الفنان وليد توفيق، و3 سبتمبر حفل الفنان هشام خرما يليه حفل الفنانة لينا شاماميان، و4 سبتمبر حفل المنشد أحمد العمري يليه حفل الشيخ ياسين التهامي، أما 5 سبتمبر حفل الفنانة عبير نعمة يليه الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

حفل مدحت صالح

وأخيرًا يوم 6 سبتمبر، حفل للفنانة نسمة عبد العزيز يليها حفل الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، و7 سبتمبر حفل فرقة دولية + كورال مركز تنمية المواهب يليه حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.