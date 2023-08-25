«تنمية المواهب» يشعل أجواء العلمين الجديدة بمقطوعات موسيقية مختلفة

يحيي فصول جيتار تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا المصرية، حفلا بمسرح الشارع في مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين.

تقديم موسيقى فيلم «جيمس بوند» في الحفل

حرص عدد كبير من الجمهور، على الحضور للاستماع إلى أشهر المقطوعات الموسيقية، ومنها موسيقى فيلم «جيمس بوند».

وفى الوقت ذاته، يستعد الراب العالمي رويس، لإحياء حفلا غنائيا بعد قليل، على مسرح أرينا العلمين، ومن المقرر أن يحضر عددا كبيرا من الجمهور.

فرقة كايروكي تختتم فعاليات مهرجان العلمين

كما تحيي أيضا فرقة كايروكي، حفلا غنائيا بالمسرح الكبير، بعد قليل، إذ توافد عدد من الجمهور على بوابات الحفل، للحضور.

مهرجان العلمين الجديدة

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة، انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية، وما حققته من نجاحات خلال فترة وجيزة، في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط.