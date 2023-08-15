فتح باب التسجيل في الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان.. اعرف شروط القبول

بدء طلاب الثانوية العامة الذين أعلنت نتيجتهم خلال الشهر الماضي، الاستعداد للالتحاق بالكليات المختلفة، لينهوا 3 أعوام كاملة من الدراسة والجد والاجتهاد والمثابرة، بمجموع يؤهلهم للالتحاق بمجالات سوق العمل المتنوعة، ويردوا الجميل لأسرهم، ومن بين الكليات التي تحط محط اهتمام من الطلاب، كليات جامعة الزقازيق الأهلية 2023، بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة كليات الجامعة الأهلية بمدينة العاشر من رمضان، ولعل أبرز الكليات بها: «الصيدلة والتمريض والهندسة»، ويمكن التقديم لكليات الجامعة من خلال الرابط الإلكتروني من هنا.

تنسيق الكليات الأهلية بالدرجة المئوية

تنسيق كلية الطب البشري 80%.

تنسيق كلية طب وجراحة الفم والأسنان 78%.

تنسيق كلية الصيدلة.. صيدلة إكلينيكال 72%.

تنسيق كلية التمريض 55%

تنسبق كلية الهندسة «برنامج هندسة الإنشاءات والتشييد وبرنامج الميكاترونيك» 55%.

بينما لم يُعلن بعد تنسيق كليتي «الحاسبات والمعلومات، والتجارة».

رابط التسجيل في الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

ويمكن للطلاب، التسجيل بدءًا من اليوم، وحتى 22 أغسطس الجاري، من خلال الرابط .

وحددت الجامعة، أنّ الأولوية للحاصلين من الطلاب على المجموع الأعلى بالدرجات، ويبدأ فتح التسجيل بتواجد 50 طالبًا على الأقل، وفق بيان الجامعة.

مصاريف كليات الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

وأعلنت الجامعة الأهلية، مصاريف الكليات كالتالي:

مصاريف برنامج الطب والجراحة 110 آلاف جنيه.

مصاريف برنامج طب الفم والأسنان 100 ألف جنيه.

برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية 80 ألف جنيه.

برنامج التمريض 40 ألف جنيه.

برنامج هندسة الإنشاءات والتشييد 60 ألف جنيه.

برنامج المحاسبة وإدارة الأعمال والتسويق 40 ألف جنيه.