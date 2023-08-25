بعد قليل.. انطلاق فعاليات مهرجان القلعة على شبكة تليفزيون الحياة

تذيع شبكة تليفزيون الحياة، فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى على الهواء مباشرة، بعد قليل، استمرارًا لجهود الشبكة في إذاعة كل الفعاليات الفنية والاحتفالات والمهرجانات الكبرى للمشاهد المصري والعربي.

ومن المُقرر أن تنطلق فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في تمام الساعة الـ10 مساء الليلة، يعقبه تكريم عدد من نجوم وصناع الموسيقى والغناء، ثم فقرة غنائية للفنانة «فايا يونان»، يليها سهرة مع النجم مدحت صالح.

ويشارك مدحت صالح، في فعاليات الافتتاح، بمصاحبة الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.