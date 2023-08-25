رئيس دار الأوبرا: قناة الحياة تتمتع بجماهيرية كبيرة أتاحت الفن للملايين

وجه الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، الشكر للشركة المتحدة وشبكة تليفزيون الحياة، على نقل فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، مؤكدا أن قناة الحياة تتمتع بجماهيرية كبيرة، أتاحت فن الأوبرا للملايين.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هذا العام، يقدم تنوعا كببرا من الموسيقى خلال الحفلات، بداية من اليوم حتى نهاية المهرجان، مؤكدا أن هناك دعم كبير في تقديم فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

يذكر أن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، تنطلق اليوم 25 أغسطس 2023.

ومن المُقرر، أن تنطلق فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى، والغناء في تمام الساعة الـ10 مساء الليلة، الذي يعقبه تكريم عدد من نجوم وصناع الموسيقى والغناء، ثم فقرة غنائية للفنانة «فايا يونان»، يليها سهرة مع النجم مدحت صالح.

ويشارك الفنان الكبير مدحت صالح، في فعاليات الافتتاح، بمصاحبة الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.