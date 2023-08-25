تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية بجامعة المنصورة الجديدة

يهتم برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة بتطوير النظم المعلوماتية المعتمدة على بيانات وقياسات طبية وصور أشعة ورنين مغناطيسي، وتحليل تلك البيانات والتعرف عليها، وإعداد كوادر متميزة معرفيًا ومهنيًا، على المستوى الإقليمي والدولي، وتطوير البيئة المناسبة للبحث العلمي، تطوير القدرة التنافسية للباحثين، وبناء وتفعيل علاقات شراكة استراتيجية مع المؤسسات والشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مجالات العمل في برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية بالمنصورة الجديدة

تنشر «الوطن» لقرائها والراغبين في الالتحاق ببرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة أهم فرص العمل لتوظيف الخريجين كالاتي:

-الشركات الدولية العاملة في البرمجيات-شركات تصنيع أجزاء الحاسب -شركات التحول الرقمي الناشئة

مصاريف برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية بجامعة المنصورة الجديدة

وفقا للموقع الرسمي للكلية تبلغ مصاريف برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية في كلية العلوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، ورسوم الكشف الطبي، ورسوم التربية العسكرية، ورسوم تأمين المعامل ويتم استردادها عند التخرج.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج المعلوماتية الطبية بجامعة المنصورة الجديدة

1- الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- شهادة الميلاد.

3- صور شخصية حديثة.

4- نموذج 6 جند أو 7 جند للذكور بما في ذلك الرقم العسكري.

5- إيصال دفع الرسوم الدراسية.