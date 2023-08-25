فتح باب التقديم للكليات والبرامج بجامعة المنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة فتح باب التقديم على بعض الأماكن الشاغرة والمتاحة وفقا للحدود الدنيا التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، وسيم تنسيق القبول على هذه المقاعد بأسبقية التقدم على موقع الجامعة والمجموع حتى مساء السبت المقبل أو حتى اكتمال الأعداد المطلوبة في كل كلية.

الأماكن المحدودة والمتاحة في كليات جامعة المنصورة الجديدة

تنشر «الوطن» لقرائها والراغبين في الالتحاق بكليات جامعة المنصورة الجديدة المتاحة حسب المجموع الذي حددته وزارة التعليم العالي وهي كالتالي:

1. كلية الأعمال

2. كلية المعاملات القانونية الدولية

3. كلية العلوم

4. كلية الهندسة

روابط التقديم في كليات جامعة المنصورة الجديدة

كما أوضحت جامعة المنصورة الجديدة بأن التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للجامعة من خلال هذه الروابط في حال التقديم المباشر ‏ https://forms.gle/Yfk9xu74XsVk1SPW7 أو من خلال موقع الجامعة ‏www.nmu.edu.eg

برامج الكليات المتاحة للتقديم جامعة المنصورة الجديدة

كلية الأعمال وبها 7 برامج:

برنامج ريادة الأعمال والابتكار.

برنامج الإدارة.

برنامج التمويل والاستثمار المحاسبة ونظم المعلومات.

برنامج التسويق.

برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية

كلية المعاملات القانونية الدولية بها برنامج واحد:

برنامج المعاملات القانونية الدولية

كلية الهندسة بها 9 برامج:

برنامج هندسة وسائل الإعلام والتكنولوجيا.

برنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية.

برنامج هندسة تطوير المنتج.

برنامج هندسة الطيران والفضاء.

برنامج هندسة البترول والغاز.

برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء

برنامج هندسة الميكاترونيات

برنامج هندسة الطاقة

برنامج الهندسة الطبية الحيوية

كلية العلوم بها 4 برامج:

برنامج الكيمياء الصناعية

برنامج البيولوجيا الجزيئية

برنامج علوم الأدلة الجنائية

التكنولوجيا الحيوية الجزيئية