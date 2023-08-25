«هندسة المنصورة»: نظام الـ4 سنوات مطبق على البرامج النوعية بالكلية منذ 2020

قال الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، إن قرار تخفيض عدد سنوات الدراسة لـ4 بدلا من 5 سنوات بكلية الهندسة، مطبق منذ عام 2020 على البرامج النوعية بالكلية التي تعتمد على نظام الساعات المعتمدة.

نظام الـ4 سنوات مطبق في هندسة جامعة المنصورة منذ 2020

وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأقسام الرئيسية في الكلية مدة الدراسة بها 5 سنوات كما هي، لكن نظام الـ4 سنوات يطبق على البرامج للطلاب المتفوقين في نظام الساعات المعتمدة فقط، وهذا النظام كان ساريا في جامعتي المنصورة وعين شمس منذ عام 2020.

تقليص سنوات الدراسة في هندسة جامعة القاهرة

يذكر أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة أعلنت تطبيق نظام تقليص عدد مستويات الدراسة، ما يتيح للطلاب التخرج بعد 4 سنوات بدلا من 5 سنوات، بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحا أن نظام الساعات المعتمدة هو الذي يحدد موعد تخرج الطالب، موضحا أنه فيما يتعلق بهندسة القاهرة فقد انتهت من تعديل الأطر الخاصة بها وتعديل لوائحها، وتمت الموافقة على تطبيق القرارات الجديدة، لافتا إلى أن «هندسة عين شمس» في طور المراجعة النهائية قبل تطبيق القرار، وذلك مع العام الدراسي المقبل.