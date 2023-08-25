المخرج عمر عبدالعزيز يوضح الفرق بين عادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحي

أوضح المخرج عمر عبدالعزيز، الفرق بين الفنانين عادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحي، قائلاً: «إن الفنان عادل إمام يذاكر الأدوار جيدًا ويفكر ويخطط لأعماله جيدًا ويحدد مراحل لحياته ومستقبله الفني، فهو ذكي ومثقف».

سمير غانم من مدرسة التلقائية

وأضاف المخرج عمر عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج «بالخط العريض» الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية الحياة، أن الفنان سمير غانم من أنصار مدرسة التلقائية، لأنه يجيد الارتجال ويضيف للدور من خارج النص، حيث كان يفكر في الـ«إيفيه» بشكل وقتي.

محمد صبحي ملتزم ومثقف

وأكد المخرج عمر عبدالعزيز، أن الفنان محمد صبحي ملتزم ومثقف جدا وقارئ عظيم للمجتمع والأحداث بصورة عامة، كما أنه يمتلك مرونة فكرية وبدنية فهو صديق ويتمنى أن يجمعهما عمل سينمائي جديد.