رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المخرج عمر عبدالعزيز يوضح الفرق بين عادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحي

كتب:

محمد عزالدين
10:51 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
عادل إمام وسمير غانم

عادل إمام وسمير غانم

أوضح المخرج عمر عبدالعزيز، الفرق بين الفنانين عادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحي، قائلاً: «إن الفنان عادل إمام يذاكر الأدوار جيدًا ويفكر ويخطط لأعماله جيدًا ويحدد مراحل لحياته ومستقبله الفني، فهو ذكي ومثقف».

سمير غانم من مدرسة التلقائية

وأضاف المخرج عمر عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج «بالخط العريض» الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية الحياة، أن الفنان سمير غانم من أنصار مدرسة التلقائية، لأنه يجيد الارتجال ويضيف للدور من خارج النص، حيث كان يفكر في الـ«إيفيه» بشكل وقتي.

محمد صبحي ملتزم ومثقف

وأكد المخرج عمر عبدالعزيز، أن الفنان محمد صبحي ملتزم ومثقف جدا وقارئ عظيم للمجتمع والأحداث بصورة عامة، كما أنه يمتلك مرونة فكرية وبدنية فهو صديق ويتمنى أن يجمعهما عمل سينمائي جديد.

اقرأ المزيد:

عادل إمام.. طبيب القلب الذي رحل

«الموسيقيين» عن عادل إمام: حفر اسمه في قلوب محبيه

ناقد فني يتحدث عن تاريخ عادل إمام.. من «كومبارس متكلم» إلى زعيم جمهورية الضحك

«شاهد شاف كل حاجة» آخر كتاب عن الفنان عادل إمام.. مؤلفه يكشف كواليسه

سبب غياب أسرة عادل إمام عن افتتاح الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح

ندوة للاحتفاء بـ عادل إمام ضمن فعاليات مهرجان المسرح المصري
بقلم محمد عزالدين