مسؤول إعلام الاتحاد الأوروبي بالقدس: الاحتلال يخترق الهدنة ويتجاوز في حق الفلسطينيين

قال شادي عثمان، مسؤول الإعلام لدى الاتحاد الأوروبي بالقدس، إن هناك حالة من الاحتقان في الشارع الفلسطيني، نتيجة اختراق الاحتلال الإسرائيلي الهدنة والقوانين الدولية، وتجاوز الحدود مع الشعب الفلسطيني من حين لآخر.

الاتحاد الأوروبي أدان تصريحات بن غفير

وأكد مسؤول الإعلام لدى الاتحاد الأوروبي بالقدس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن حقوق الإنسان يجب أن تكون متوفرة لجميع مواطني العالم من الشمال للجنوب، ومن الشرق للغرب، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أدان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، وطالبه بعدم تكرارها مرة أخرى.

وأضاف أن تصريحات بن غفير تصب الزيت على النار، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، لذا عليه التوقف عن هذه التصريحات، تجنبا لانفجار الاحتقان الموجود بالأراضي الفلسطينية، نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بالقدس، يرفض أي قرار يمنع الفلسطينيين من حق العيش بأمان وسلم، كما أن الاتحاد يرفض التجاوزات والاختراقات الأمنية، التي تقوم بها حكومة الاحتلال دون وجه حق.