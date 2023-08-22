تأييد روماني لفكرة بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أيدت رومانيا، فكرة بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي العام الحالي. وقال رئيس الوزراء الروماني مارسيل كولاكو، على موقع «إكس»، إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جهود «بوخاريست» المستمرة لدعم أوكرانيا.

وأضاف كولاكو، أن بلاده تدعم بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، نشر مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو، صورا تظهر ما قال إنها قاذفة «توبوليف تي يو 22 إم» الاستراتيجية الروسية أثناء احتراقها على أرض مطار.

وفي وقت سابق، أعلنت السطات في العاصمة الاوكرانية «كييف»، استخدام «موسكو» قاذفة استراتيجية، المتمركزة في «مطار سولتسي» بـ«مقاطعة نوفجورود» غربي البلاد، في قصف الأراضي الأوكرانية بصواريخ كروز من طراز «كيه إتش 22».

وكان السفير الروسي في الدنمارك فلاديمير باربين، حذر في وقت سابق، من أن إعلان السلطت في العاصمة «كوبنهاجن» أنها ستزود «كييف» بمقاتلات من طراز «إف 16» سيدفع أوكرانيا إلى الهاوية، ويحول شعبها إلى ضحايا جدد، وفقا لما ذكره شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبها، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع محتمل لطائرات «أباتشي إيه إتش-64 إي» وقطع غيار وأنظمة وأسلحة أخرى، إلى بولندا بقيمة 12 مليار دولار تقريبا، فيما قالت وزارة الدفاع «البنتاجون»، إن إمداد «وارسو» بهذه المروحيات لن يخل بشكل أساسي من التوازن العسكري في المنطقة الأوروبية

وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، «الكونجرس» الأمريكي، للنظر بالقرار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بولندا تطلب أكثر من 1.8 ألف صاروخ «إيه جي إم هيلفاير»

وأشارت وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في بيان، إلى ان السلطات في العاصمة البولندية «وارسو» طلبت من «واشنطن» بيع 96 طائرة مروحية هجومية من هذا النوع ومعدات ذات صلة فضلا عن الدعم اللوجستي والفني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

كما طلبت بولندا، أكثر من 1.8 ألف صاروخ جو أرض من طراز «إيه جي إم هيلفاير».

وفي وقت سابق، قال الجنرال بالجيش الإيطالي ماركو بيرتوليني، إن انتصار «كييف» في الأزمة الأوكرانية، لا يمكن تصوره، مضيفا في مقابلة صحيفة إن على الغرب أن يعلم ذلك ويبدأ المفاوضات.

من جانبه، تحدث مؤرسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة«تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك موقع إكس «تويتر سابق»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تحدث لمسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاجون» العام الماضي عن اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي نفته الرئاسة «الكرملين» وماسك لاحقا، وفقا لما ذكرته مجلة «ذي نيويوركر» الأمريكية.