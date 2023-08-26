ناجي شحاتة: أحد المحامين الكبار حاول استفزاز المحكمة في قضية «خلية الماريوت»

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن أحد المحامين في قضية «خلية الماريوت» كان محاميا معروفا، حاول استفزاز المحكمة كثيرًا.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقاءه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «extra news»، أن هذا المحامي ادعى أن هناك تدخلات في القضية، وأنه سيحصل على حكم آخر بعد نقض الحكم، حيث توقع أن الحكم سيتم قبول النقض فيه، وبأنه سيحصل على حكم بعد ذلك ببراءة المتهمين، لأن هذه القضية مسيّسة، وأن هذه القضية حاكتها أيدي أجهزة المخابرات وأمن الدولة، وكان يوجد لدى هذا المحامي حارس شخصي، يرافقه من إدارة الحراسات.

الحرس الشخصي للمحامي

وكان كلما يقوم هذا المحامي للمرافعة، أجد الحارس الشخصي يقف معه، وعندما يجلس المحامي يجلس الحارس أيضًا، وعندما استدعى المحامي للوقوف أمام المنصة، يأتي معه الحارس الشخصي، واستفزني هذا المشهد كثيرًا، فسألت الحارس: «أنت جاي تعمل إيه؟ قال لي أنا الحرس الشخصي للمحامي، فقلت له روح أقعد مكانك، فقال لي أنا مش همشي ومقدرش أسيبه لوحده، قلت لهم طب ضعوا الحارس في القفص حتى ننتهي»، معقبًا: «تعرضت في هذه القضية لاستفزازات كثيرة جدًا».

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول أغسطس، وحتى 31 أغسطس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج «الشاهد» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.