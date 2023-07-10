مدحت صالح: نجاح حفل «الأساتذة» مذهل.. وممتن للجمهور على ردود الفعل

مازال صدى أولى حفلات الأساتذة مستمرا، بعد نجاحها يوم الجمعة الماضية في دار الأوبرا، وتفاعل عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع الحفل حتى بعد نقلها عبر قناة الحياة.

مدحت صالح ونجاح حفل الأساتذة

وقال مدحت صالح إن الصدى الكبير للحفل مذهل وجعلني ممتنا للجمهور سواء من جاء إلى الحفل أو حتى من شاهد الحفل عبر شاشة قناة الحياة أو على السوشيال ميديا.

وأضاف لـ«الوطن» أن نجاح الحفل الكبير سيشجعه على الحفلات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيضيف خلال الفترة المقبلة عددا من أغانيه التي عمل بها مع كبار الملحنين في بداية مشواره الفني.

مدحت صالح يحضر لألبوم الصيف «السهرة حلوة»

وأشار مدحت إلى أنه يمكث حاليا على العمل على باقي ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال فترة الصيف، مشيرا إلى أن الألبوم يحمل اسم «السهرة حلوة»، مؤكدا أن الألبوم يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة والأشكال الموسيقية المختلفة.