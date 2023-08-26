رئيس دار الأوبرا: الشركة المتحدة أدخلت مهرجان القلعة إلى كل بيت

أعرب الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، عن سعادته، عقب حفل افتتاح الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي جرى نقله على الهواء مباشرة عبر قناة الحياة.

وقال داغر في لقاء عبر قناة الحياة: «الفرحة في عيون الجمهور والعائلات والشباب وحتى الأطفال، تستاهل المجهود الذي قمنا به على مدار الأشهر الماضية، كي يخرج المهرجان للنور بهذه الصورة المطلوبة، والجمهور متعاون بشكل كبير ومنظم بشكل كبير».

الشكر للشركة المتحدة

وأكمل خالد داغر: «أحب أن أوجه التحية للشركة المتحدة، الشريك اللي أخدت بإيدينا ووصلتنا للناس، احنا وصلنا لكل الناس، وكل الناس شافتنا بفضل الشركة المتحدة، طول الوقت كنا بنعمل المهرجان وليالي جميلة، لكن هذا المجهود لا يظهر إلا عند إذاعة المهرجان عبر قنوات لها جماهيرية كبيرة، فأحب أن أقدم الشكر للشركة المتحدة، وقناة الحياة».

بدء حفلات مهرجان القلعة

تأتي الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للغناء، لتتواصل على مدار 14 يوما، وتضم 45 حفلا متنوعا، بدأت أمس بالفنانة فايا يونان، بالإضافة إلى تألق الفنان الكبير مدحت صالح، الذي شهد حفله حضورا جماهيريا كبيرا.