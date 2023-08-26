إحباط هجوم طائرة على موسكو.. وتعليق الرحلات الجوية

أعلنت روسيا إحباط هجوم بطائرة مسيّرة على موسكو، فجر السبت، كما اتخذت قرارا بتعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات في العاصمة الروسية.

وعلق رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، على عملية الهجوم، موضحا أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار، وبالتحديد فوق منطقة إسترا في ضواحي موسكو، وفق «سكاي نيوز».

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن الطائرة المسيّرة كانت متهجة صوب موسكو، ولم يكن هناك ضحايا أو خسائر في عملية إسقاط المسيّرة.

تعليق الرحلات الجوية

ورغم إحباط الهجوم، إلا أن السلطات الروسة قررت تعليق المجال الجوي والرحلات الجوية المغادرة والقادمة في 3 مطارات هي: «مطار فنوكوفو، مطار شيريميتييفو، مطار دوموديدوفو».

وتستمر محاولات تعرض العاصمة الروسية لهجمات بطائرات مسيّرة تطلقها أوكرانيا، لكن الأخيرة لا تتبنى الأمر أو تعلن عنه.

وأدت آخر الهجمات الأوكرانية على موسكو، إلى تعليق الرحلات الجوية في مطارات موسكو لفترة وجيزة.