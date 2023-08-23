أهم المعلومات عن قائد فاجنر بعد إعلان تحطم طائرته الخاصة شمال موسكو

تحطمت طائرة خاصة في مقاطعة تفير، شمالي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، يُعتقد أن بينهم قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وترصد «الوطن» فى التقرير التالي أهم المعلومات عن قائد مجموعة فاجنر:

- يُعرف يفجيني بريجوجين، البالغ من العمر 62 عاماً، منذ عقود باسم «طباخ بوتين»، بسبب عقود تموين شركته في الكرملين، ومن غير الواضح مدى العلاقة بين بوتين ورجل الأعمال الروسي، لكنهما يعرفان بعضهما البعض، وولد كلا الرجلين وترعرعا في سان بطرسبرج.

- قضى عقوبة سجن طويلة في الثمانينيات، وبدأ بريجوجين في بيع النقانق في مسقط رأسه في سان بطرسبرج، وسرعان ما بدأ في تأسيس سلسلة من محلات السوبر ماركت، وافتتح في النهاية مطعمه الخاص، وشركته للتموين.

بريجوجين يعلن تأسيس مجموعة فاجنر في 2014

- اكتسب مطعمه سمعة طيبة، بسبب طعامه الفاخر، وسرعان ما استضاف شخصيات بارزة في المدينة، بما في ذلك نائب رئيس البلدية آنذاك، فلاديمير بوتين، ومن هناك، بدأت شركة التموين بين بريجوجين وشركة كونكورد للهندسة والمقاولات، في الفوز بعقود التوريد الحكومية، مما رفع عمليتها إلى مستوى أكبر بكثير.

- اعترف بريجوجين في سبتمبر الماضي، بأنه أسس مجموعة فاجنر في عام 2014، وهو العام الذي ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وذلك في أول تأكيد علني له على صلته بالمجموعة العسكرية، التي نفى علاقته بها في السابق، ورفع دعوى قضائية ضد عدد من الصحفيين بعدما كشفوا علاقته بمجموعة المرتزقة.

بريجوجين أحد أكثر الوجوه وضوحاً في الأزمة الروسية الأوكرانية

- قاتلت مجموعة فاجنر فى العديد من الدول الأفريقية، كما قدمت الجماعة الدعم للانفصاليين المدعومين من روسيا، الذين استولوا على جزء كبير من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، في عام 2014.

- وفى الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، يعد بريجوجين أحد أكثر الوجوه وضوحاً، حيث جند آلاف السجناء الروس للقتال من أجل فاجنر، كما تنازع علانية مع وزارة الدفاع الروسية، بشأن الخطط العسكرية وإمدادات الذخيرة.