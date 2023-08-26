أسعار الدواجن اليوم السبت 26-8-2023.. اعرف السعر في الأسواق والمحلات

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 26-8-2023، ثباتًا في الأسواق والمحلات المتعاملة مع الجماهير، وسجل سعر الكيلو عند 56 جنيهًا في الأسواق والمحلات مقارنة بالأسعار يوم الخميس وذلك بعد تراجعت لعدة مرات، وذلك خلال الفترة الماضية بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار بورصة الدواجن

«الوطن»، تستعرض أسعار بورصة الدواجن وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء اليوم السبت 26-8-2023، وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات أي للمستهلك كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدجاج الأبيض اليوم السبت 26-8-2023، 56 جنيهًا مقارنة بأسعار يوم الجمعة الماضي 55.10 جنيه.

الدجاج الساس: 103 جنيهات.

الدجاج البلدي: 112 جنيهًا.

أسعار أمهات الدجاج الأبيض: 62 جنيهًا.

أسعار الدجاج الأبيض الوسط: 56 جنيهًا.

أسعار الدجاج الأحمر: 62 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

أسعار كيلو الدجاج البانيه يتراوح بين 170 و175 جنيهًا.

أسعار الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.