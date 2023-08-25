«الدواجن» تتوقع مزيدا من التراجع في أسعار الفراخ والبيض بعد انخفاض الأعلاف

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إن استمرار انخفاض أسعار العلف يجب أن يؤثر بالضرورة علي أسعار الدواجن والبيض بالانخفاض بشكل مستمر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوقع بنسبة الانخفاض.

وأوضح السيد، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن البيضاء انخفضت على مدار الفترة الماضية، حيث سجل السعر اليوم 56 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 60 إلى 63 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الكتكوت الأبيض

وتابع السيد، بأن سعر الكتكوت الأبيض يصل في بعض الأماكن إلى 20 جنيها، بسبب وجود طلب كبير على شراء الكتاكيت، ولكن يجب وضع بعض القواعد والمعايير العامة التي يجب علي الجميع الالتزام بها، حيث يجب مراعاة وضبط سعر التكلفة الفعلية بعيدا عن آليات العرض والطلب للكتكوت قبل تسعيره، لأن السعر الآن مبالغ فيه.

أسعار البيض اليوم

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إلى أن أسعار البيض غير عادلة، ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، ما بين 105 و106 جنيهات، كما يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 108 و109 جنيهات، ويتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 115 و125 جنيها، مبينا أن هناك طلب جيد على الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، في ظل توفر كميات كبيرة منها بالأسواق.