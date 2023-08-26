مطار مرسى علم يستقبل 34 رحلة طيران من 8 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي، اليوم السبت، 34 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 34 رحلة طيران

كشف رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، وصول 34 رحلة طيران سياحية اليوم السبت قادمة من 8 دول أوروبية هي إيطاليا والتشيك وبولندا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والنمسا وسويسرا، بينها رحلة داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 7 آلاف سائح من دول أوروبا قادمين على متن 34 رحلة طيران اليوم، لافتا إلى أن أكثر الجنسيات وصولا هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

وكشف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية منذ مطلع العام الجاري وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في موسم الصيف إلى 90% لأول مرة هذا العام، حيث أصبحت شواطئ مرسى علم وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب.