وظائف خالية في محافظة الجيزة.. اعرف التخصصات الملطوبة

أعلنت محافظة الجيزة حاجتها لشغل وظيفة 50 مهندسا في تخصصات مختلفة، وأوضحت الشروط العامة الواجب توافرها، والتخصصات المطلوبة، والمستندات والأوراق للتقديم للوظائف الهندسية.

شروط التقديم

وأوضحت محافظة الجيزة شروط التقديم للوظائف الهندسية، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات المطلوبة، وأن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل، وأن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة، وأن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها و ان يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومى أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع او تحويله الى عقد دائم او خلافه.

التخصصات المطلوبة

وكشفت المحافظة عن التخصصات المطلوبة، وجاء أولها تخصص مدني قسم انشاءات، والعدد المطلوب 25 شخصا، بشرط أن يكون المؤهل الدراسي مؤهل عالي هندسي تخصص مدني قسم انشاءات، والواجبات والمسئوليات هي اعداد الرسومات الانشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنه وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبى حاجة العـمل واعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها، وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية، وفقا للتخصص وما يسند إليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

تخصص هندسة عمارة

كما طلبت أيضا 3 مهندسين عمارة، وتشمل الواجبات والمسئوليات إعداد الرسومات المعمارية، وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنه واعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها، والحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وخاصة برامج الاوتو كاد والـ 3dوما يسند اليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

تخصص هندسة تخطيط عمراني

وطلبت المحافظة اثنين مهندسين تخطيط عمراني بمؤهل عالي هندسي تخطيط عمراني، والواجبات والمسئوليات هي إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والقدرة على تنفيذها، وإعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية الاوتو كاد، وبرامج نظم المعلومات الجغرافية وما يسند اليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

تخصص هندسة كهرباء

وطلبت أيضا 5 مهندسين كهرباء بمؤهل عالي هندسي تخصص كهرباء، والواجبات والمسئوليات هي اجادة الاعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والقدرة على تصميم شبكات الانارة العامة و تصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت واجادة العمل على الحاسب الآلي.

تخصص هندسة ميكانيكا

وأشارت إلى حاجتها لـ7 مهندس ميكانيكا منهم 4 ميكانيكا سيارات بمؤهل عالي هندسي مناسب مع ميكانيكا السيارات و 3 مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة، ومهندسين تخصص طرق و 6 محلل نظم معلومات جغرافية gls.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم

وأضافت المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الهندسية المطروحة، وفي السطور التالية نوضحها بشئ من التفصيل:

- صور من المؤهل الدراسي

ـ شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة

- شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

- صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت

ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم اصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة بقسم التعيينات على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة، علما بأن التقديم يبدأ في الفترة من 27 أغسطس 27 سبتمر 2023، ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.