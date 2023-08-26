أسعار الخضار في سوق العبور اليوم السبت 26-8-2023.. الطماطم بـ4.5 جنيه

شهدت أسعار الخضار اليوم السبت 26-8-2023، في مصر بسوق العبور استقرارًا ملحوظًا، وتعتبر مصر من أهم الدولة المنتجة والمصدرة للخضار والفاكهة ذات الجودة العالية في العالم، مما يجعل المنتجات الزراعية المصرية تشهد اقبالا كبيراً.

أسعار الخضار اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار اليوم السبت 26-8-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور، حيث يتراوح سعر الطماطم ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 8 إلى 11 جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 13.5 إلى 17.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 7 إلى 11 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 7 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 8 إلى 11 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 9 إلى 13 جنيها، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضار اليوم

ويتراوح سعر الفاصوليا ما بين 22 إلى 30 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الفلفل الحامي ما بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطا ما بين 4 إلى 6.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البامية ما بين 24 إلى 30 جنيها للكيلو.