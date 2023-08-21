تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين.. «التفاح البلدي» بـ28 جنيها

يهتم المواطنون دائما بمعرفة أسعار السلع والخضروات بشكل يومي، ومدي التغير فيها مكان لآخر، وفي هذه الإطار حدد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أسعار الخضار والفاكهة والسلع الغذائية، بمختلف محافظات الجمهورية اليوم الاثنين 18-8-2023.

أسعار الخضار والفاكهة

وجاء متوسط أسعار الخضار والفاكهة، على النحو التالي:

الطماطم: 12 جنيها.

الباذنجان الرومي: 10 جنيهات.

البطاطس: 13 جنيها.

البصل الأحمر: 19 جنيها.

الخيار: 13 جنيها.

الفلفل الرومي: 16 جنيها.

الثوم: 38 جنيها.

الليمون: 24 جنيها.

الملوخية: 12 جنيهات.

التفاح البلدي: 28 جنيها.

الموز البلدي: 19 جنيها.

العنب البناتي: 26 جنيها.

الكنتالوب: 16 جنيها.

وأوضح الجهاز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يتم جمع بيانات الأسعار ميدانيا من جميع محافظات الجمهورية الـ27.

أسعار الخضار في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضار في سوق العبور على النحو التالي:

الجزر: من 7 إلى 11 جنيها.

الفاصوليا الخضراء: من 18 إلى 24 جنيها.

الباذنجان البلدي: من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

الباذنجان الرومي: من 3.5 إلى 5 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

الفلفل الرومي صوب: من 9 إلى 12 جنيها.

فلفل حامي بلدي: من 8 إلى 12 جنيها.

فلفل حامي صوب: من 8 إلى 12 جنيها.

فلفل ألوان: من 14 إلى 30 جنيها.

الملوخية: من 3 إلى 5 جنيهات.

البامية: من 24 إلى 30 جنيها.