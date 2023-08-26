عاجل.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد خلال ساعات.. تفاصيل الصفقة

يعلن النادي الأهلي رحيل لاعب جديد عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الحصول على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل القلعة الحمراء، أن الساعات الأخيرة الماضية شهدت تطورات في ملف رحيل الجزائري أحمد قندوسي خارج جدران الأهلي، بعدما عقد مسؤولو النادي جلسة مع اللاعب من أجل إتمام انتقاله إلى نادي سيرميكا كليوباترا، من أجل إفساح مكان في القائمة لضم صفقة أجنبية جديدة.

الراحلون عن الأهلي.. إعلان انضمام قندوسي لسيراميكا كليوباترا خلال ساعات

وقال المصدر إن أحمد قندوسي سيرحل إلى سيراميكا كليوباترا بنظام الإعارة لمدة موسم، بعدما وافق نادي سيراميكا على منح اللاعب نفس الراتب الذي يتقضاه مع الأهلي، الذي يصل إلى 350 ألف دولار سنويا.

أوضح أن الأهلي لن يحصل على أي مقابل مادي من رحيل قندوسي على سبيل الإعارة، بعدما اشترط نادي سيراميكا على تحمل قيمة راتب اللاعب دون دفع مقابل مادي.

موعد إعلان رحيل أحمد قندوسي عن الأهلي

ومن المقرر إعلان الأهلي رحيل قندوسي خلال الساعات المقبلة، بعد توقيع اللاعب لسيراميكا، خاصة أن النادي يرغب في ضم صفقة أجنبية جديدة لقائمة الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري.

ويمتلك الأهلي في قائمة لاعبيه الأجانب 5 لاعبين «علي معلول، أليو ديانج، رضا سليم، بيرسي تاو وأحمد قندوسي»، وهو العدد المسموح لكل فريق وفقًا لما أقره اتحاد الكرة في لوائح قيد الفرق بالموسم الجديد.