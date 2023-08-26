«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تبدأ مفاوضات مع كندا بشأن الضمانات الأمنية

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم السبت، أن بلاده بدأت مفاوضات مع كندا بشأن اتفاق ثنائي حول بعض الضمانات الأمنية المفترض أن تُمنح إلى كييف، لمساعدتها في صدّ العمليات العسكرية الروسية، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

أوكرانيا بدأت المفاوضات مع كندا

وقال «يرماك»، إن أوكرانيا بدأت المفاوضات مع كندا لإبرام اتفاق ثنائي بشأن تقديم الضمانات الأمنية، على النحو المنصوص عليه في إعلان الدعم المشترك لبلدنا، وبناءً على تعليمات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يتم التنسيق للمفاوضات.

وأضاف أن الضمانات الأمنية الثنائية التي يتعين على أوكرانيا أن تتلقاها الآن من شأنها أن تجعل البلاد أكثر أمانًا، حتى قبل أن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي «ناتو».

كندا الدولة الثالثة في مجموعة السبع

أصبحت كندا الدولة الثالثة في مجموعة السبع، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي بدأت معها أوكرانيا المحادثات ذات الصلة، وواصلت الديناميكيات الإيجابية لتنفيذ الاتفاقيات الأمنية التي توصلت إليها أوكرانيا والشركاء الدوليون الرئيسيون.