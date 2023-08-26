«التأديبية» تُلغي حكم مجازاة مدرس بالوقف عن العمل 3 أشهر

قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المُقام من مدرس، وألغت حكم المحكمة التأديبية المتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل طوال مدة الوقف.

التأديبية أقامت دعوى تأديبية ضد موظف

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 80 لسنة 24 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية طالبة محاكمة الطاعن تأديبيًا عما نُسب إليه من مخالفته المتضمنة قيامه في الفترة من عام 2001 م حتى شهر 11 لعام 2016 م بدائرة عمله السابقه بمزاولة عمل تجاري من خلال إحدى الشركات.

الاكتفاء بمجازاته إداريًا

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة للطاعن بالاكتفاء بمجازاته إداريًا، وخصمت أجر 5 أيام من راتبه، ومن ثم يغدو جليًا أن النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأن المخالفة ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك من خلال إقامتها للدعوى التأديبية الماثلة رقم 80 لسنة 24 ق، كونها سبق لها وأن اتصلت بالتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المجازاة إداريًا هو أمر كاف ورادع له، الأمر الذي يتنافى مع أصول وقواعد العدالة اتخاذها لإجراء لاحق بإحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية من خلال الدعوى التأديبية المطعون في حكمها، بعدما أفصحت صراحة وقررت رسميًا بتحقيقاتها أن المخالفات لا تستأهل بأي حال من الأحوال الإحالة للمحاكمة التأديبية وتدخل في إطار الجزاءات المقررة قانونًا للجهة الإدارية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة.