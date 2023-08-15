مجلس السيادة السوداني يطالب بتشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن الوضع الحالي يحتم تشكيل حكومة لتسيير شئون الدولة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسودانيين، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية في نبأ عاجل.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: دعم خارطة الطريق لإيقاف الحرب

وأضاف عقار: الأولوية دعم خارطة الطريق لإيقاف الحرب خلال الفترة المقبلة، ونعمل على استعادة الحياة الطبيعية في البلاد.

وأشار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أنه سيحرص على تسليم الرواتب للموظفين، والعمل على إجراءات لتخفيف المعاناة عن السودانيين.

وأكد مالك عقار، أن فشل هيكلة الدولة السودانية هو الذي قاد البلاد إلى هذه الحالة، ولابد من تشكيل حكومة لتسيير الأوضاع في البلاد.