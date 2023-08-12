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استئناف مقابلات دفعة مندوب مساعد مجلس الدولة 2022 اليوم

كتب:

محمد عيسى
04:10 ص | السبت 12 أغسطس 2023
جانب من حلف يمين لإحدي الدفعات

جانب من حلف يمين لإحدي الدفعات

يستأنف مجلس الدولة اليوم السبت، برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، مقابلات دفعة 2022 من المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد.

كيفية الإعلان عن الوظيفة 

يجري الإعلان عن الوظيفة عقب انتهاء السنة الدراسية من كل عام، عن طريق نشر منشور على الصفحة الرسمية لوحدة التعيينات بمجلس الدولة، ويتضمن الإعلان، شروط الوظيفة ومواعيد ومكان سحب الملفات.

التقديم وسحب الملفات 

ويسحب كل متقدم الملف ويدفع الرسوم المحددة، ويقدم صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة التخرج، حتي يتسنى للمجلس إدراج المتقدم بقاعدة بيانات المتقدمين.

تسليم الملفات للمجلس 

وتمضي فترة حتى يتمكن المتقدمين من تسليم الملفات للمجلس مرة أخرى، متضمنة البيانات المطلوبة، التي تكون عبارة تفاصيل عن المتقدم وعائلته والقيود العائلية، وأصل شهادة التخرج.

إجراء المقابلات 

إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين برئاسة رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، وذلك بعد إدراج كل الجامعات في جداول، لكي يتسنى لكل متقدم، معرفة موعده، ويتم تحديد ساعة المقابلة، ونوع الملابس، التي تكون بدلة بلون داكن أو أسود.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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