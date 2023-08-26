جدول حفلات محكى القلعة اليوم.. التذكرة موحدة وسعرها 60 جنيها

أمسية فنية مميزة قضاها الكثير من من حضور حفل افتتاح محكى القلعة في دورته الـ 31، أمس، بحضور كل من الفنان مدحت صالح والفنانة فايا يونان على مسرح مهرجان القلعة، تلك المناسبة الفنية التي ينتظرها الكثير من الفئات المختلفة، إذ أنها تتيح لهم فرصة حضور حفل مطربهم المفضل بسعر تذكرة رمزي وموحد.

ويهتم الكثير من الراغبين في حضور حفلات مهرجان القلعة بمعرفة الجدول اليومي لحفلات المهرجان حتى يحين موعد انتهاءه، ونوضح من خلال هذا التقرير جدول حفلات اليوم السبت الموافق 26 أغسطس الجاري، وأسعار التذاكر الخاصة بالحفلات، والتي جاءت كالتالي:

جدول حفلات مهرجان القلعة اليوم السبت 26 أغسطس

ينطلق حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة محمد سعد باشا في تمام الساعة 8 مساءً، ليكون ذلك الحفل هو افتتاح برامج حفلات مهرجان القلعة اليوم، وبعد ذلك ينطلق حفل فرقة وسط البلد في تمام الساعة 10 مساءً.

أسعار تذاكر حفلات اليوم بمهرجان القلعة

وحددت الجهة المنظمة لمهرجان محكى القلعة أسعار تذاكر مهرجان القلعة لتكون موحدة لجميع الحفلات منذ الافتتاح وحتى نهاية المهرجان لتكون بـ60 جنيهًا فقط لا غير، يتمّ حجزها من خلال الشباك الخاص بالتذاكر يوم الحفل.