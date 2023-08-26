نجاح كبير لشركة كاونسل ماسترز في حفل توزيع جوائز StarScrapers في نورث سكوير  بالعلمين الجديدة

حققت شركة كاونسل ماسترز بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية نجاحا كبيرا فى حفل توزيع جوائز StarScrapers (جوائز تكريم العظماء) الذي انطلق مساء الخميس 24 أغسطس 2023 في نسخته الأولى، نسخة الدراما بالتزامن مع فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما وذلك في نورث سكوير مول بالعلمين الجديدة، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة، وعبروا عن قوة مصر الناعمة من خلال الاعمال الدرامية ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.

شهد الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسط إقبال منقطع النظير وحضور العديد من نجوم الدراما والسينما والمسرح ورواد الفن المصري، ونجوم المجتمع وعدد كبير من الشخصيات العامة وصناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على متابعة كافة فقرات الحفل التي امتدت لما بعد منتصف الليل، وسط استعدادات شاملة بنورث سكوير مول الذي يعد أهم وأكبر مستضيف للفعاليات الكبرى والاحداث الهامة بالعلمين الجديدة، بالإضافة الى كونه المركز التجاري و الترفيهي لمدينة العلمين الجديدة ، واعتمادا على ما تمتلكه شركة كونسل ماسترز، من امكانيات وخبرات فى إدارة وتشغيل المراكز التجارية و المشروعات السياحية الكبرى، وفقًا لأحدث المعايير العالمية والسياحية لإتاحة تجربة جديدة للمصريين والأجانب، عن طريق استقطاب العلامات التجارية والمحلية والعالمية الكبرى وإقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والفاعليات الفنية، و الرياضية و الثقافية و الموسمية.

قال جورج ميتري، رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، أن حفل توزيع جوائز العظماء StarScrapers يعد دليل على قدرة نورث سكوير و امكانياته الكبرى كمركز شامل يستطيع استقبال الفعاليات الكبرى، موضحا ان اقامة مهرجان القاهرة للداما ضمن فعاليات الموسم الصيفي لعام 2023 يعطى دورته الثانية طابعا خاصا واستثنائيا، وبما يليق بالمهرجان الذي كرم العديد من نجوم الدراما المصرية، مؤكدا على أن كاونسل ماسترز تحرص على إدارة وتشغيل الوجهات السياحية و التجارية والترفيهية الكبرى في مصر، وقد شهد الموسم الصيفي العديد من الفعاليات الكبرى التي ساهمت في الترويج للسياحة بالعلمين الجديدة، كمدينة حديثة، وباعتبارها من مدن الجيل الرابع و مركزا للثقافة و الفن و الموضة و الابتكار.

أضاف متري أن الحفل حرص على تكريم أبرز نجوم الفن الذين أثروا في تاريخ الدراما المصرية، بالإضافة الى توزيع الجوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصناعها خلال عام 2023، لتعزيز استمرار ريادة مصر للدراما في الوطن العربي، ومساهمة العلمين الجديدة في تنمية صناعة الفن والابداع، مشيرا الى ان أحد أهم الفقرات التي تضمنها مهرجان القاهرة للدراما، هو الحفل الذي احياه المطرب الكبير ونجم الجيل تامر حسني والذي حصل على StarScrapers.