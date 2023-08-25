صفاء أبو السعود لـ«الوطن»: مبسوطة ببلدي مصر.. وسعيدة بتكريم «المتحدة» للشيخ صالح كامل

وجّهت الفنانة صفاء أبو السعود، الشكر للشركة المتحدة، ونقابة المهن التمثيلية؛ لتكريم الشيخ صالح كامل في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، والمقامة على أرض مدينة العلمين الجديدة.

صفاء أبو السعود: «مبسوطة ببلدي مصر وبمدينة العلمين الرائعة العالمية اللي ابهرتنا»

وأضافت «أبو السعود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مبسوطة ببلدي مصر وبمدينة العلمين الرائعة العالمية اللي ابهرتنا وأبهرت العالم كله، وكان نفسي أكون موجودة أمس في احتفالية العلمين اللي اتكرم فيها الشيخ صالح كامل، وبالنيابة عن أسرة الشيخ صالح كامل أشكر الشركة المتحدة ونقابة المهن التمثيلية على التكريم المستحق لشخص أحب مصر».

وأشارت إلى أن مصر وصلت إلى مستوى رائع وراق في كل المجالات، كما أن الجميع أصبح يتمنى زيارة مصر، مشيدة بفكرة إقامة احتفالية مهرجان القاهرة للدراما على أرض مدينة العلمين الجديدة.

صفاء أبو السعود: «الشيخ صالح كان بيقول مصر ساكنة في وجداني»

وتابعت: «بالنسبة للشيخ صالح أول مسلسل أنتجه كان في عام 1969 وكان مسلسل مصري، وبعدها توالت أعماله الفنية مثل مسلسل الراية البيضا، وأوراق الورد والبخيل وأنا».

وأوضحت: «الشيخ صالح كان كثيرًا ما يقول مصر ساكنة وجداني، وأول مدرس درسلي كان مصريا، وأول طبيب عالجني كان مصريا وأتمنى اسمها يفضل مدويًا في كل أنحاء العالم».