فرقة «كايروكي» تحيي حفل مهرجان العلمين الليلة

تتوالى فعاليات مهرجان العلمين التي انطلقت في مدينة العلمين الجديدة يوم 13 يوليو، وشهدت كثير من الحفلات الغنائية المميزة التي تتوالى مساء اليوم السبت الموافق 26 يوليو.

فرقة كايروكي نجوم حفلات اليوم

ومن المقرر أن يحي حفل مهرجان العلمين مساء اليوم فرقة كايروكي بحضور جماهيري ضخم، ومن المنتظر أن تفتح الأبواب الخاصة بها في تمام الساعة 8 مساءا لإستقبال الجمهور، وبالفعل تمّ الإعلان عن الموعد عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ويأتي حفل فرقة كايروكي بعد عدد من الحفلات الغنائية المميزة التي تمّ إقامتها ضمن فعاليات المهرجان والتي كان من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.

ومن المقرر أن يحيي مطرب الراب الشهير ويجز حفلا غنائيا آخرا ضمن فعاليات المهرجان وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق 1 سبتمبر.