إعدام سيدة أنهت حياة طفلتها بمساعدة صديق زوجها في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع وياسر إبراهيم، بإعدام ربة منزل وصديق زوجها، لقيامهما بقتل ابنة المتهمة الأولى، عمرها 12 عاما، بعد كتم أنفاسها والشروع في قتل طفليها الآخرين 8 سنوات و6 سنوات.

العثور على جثة الطفلة القتيلة

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بسماع صوت صراخ سيدة في شقتها، والعثور على جثة طفلتها ملقاة في إحدى حجرات الشقة، وانتقلت أجهزة الأمن على الفور، وبسؤالها أفادت بأن أحد اللصوص تسلل إلى شقتها خلال نومها، وعندما شعرت به صرخت فأسرع بالهروب وتعدى بالضرب على نجلتها، ما أدى إلى وفاتها.

توصلت تحريات أجهزة الأمن في مباحث الجيزة، إلى عدم صحة الواقعة بعد سؤال الجيران وشهود العيان، وأكدوا أنهم شاهدوا المتهم الثاني خلال فراره في وقت متأخر من الليل بالشارع وخروجه وتردده على العقار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أم الطفلة، وصديق زوجها.