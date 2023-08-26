باكستاني يدعم زوجته المصرية برحلة علاجها من مرض «الـMS»: «ربنا عوضني»

قررت فيروز أشرف السفر إلى إنجلترا لدراسة التمريض، ومن ثم اكتشفت إصابتها بمرض التصلب المتعدد MS، لتجد نفسها وحيدة، حتى التقت بشاب باكستاني يدعى «جول»، لتنبت بذرة الحب بينهما، ويصبح أكبر داعمًا في رحلتها مع المرض، التي رفعت كثيرًا من روحها المعنوية، وتوجت نهاية القصة بالزواج، وإنجاب طفلة تدعى «صوفيا»، بحسب حديث «فيروز» لـ«الوطن»، لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.