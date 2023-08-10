مصرع شاب بطلق ناري خاطئ على يد صاحبه في حفل زفاف صديقهما بالشرقية

لقى شاب في أوائل العشرين من العمر مصرعه، على أثر تلقيه طلقات نارية عن طريق الخطأ بأحد الأفراح بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما تحفظت النيابة العامة على جثمان الشاب بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي إلى مركز الشرطة بوصول الشاب إسلام ممدوح الشرقاوي، البالغ من العمر 23 عاما، جثة هامدة، ويقيم بقرية سنهوت بمركز منيا القمح.

قوة أمنية بمحيط الواقعة

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منيا القمح إلى موقع الحادث بقرية سنهوت لجمع التحريات حول الواقعة وأسباب حدوثها، وتبين من التحريات الأولية أن الشاب الفقيد تلقى طلقة نارية من أحد ضيوف الفرح وهو صديق العريس والضحية الشاب «إسلام» فأردته قتيلا.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كل التحريات حولها، فيما انتدبت فريقا من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان أسباب وفاة الشاب بطلق ناري.

إجراءات تصريح الدفن

تحفظت الأجهزة الأمنية على جثمان الشاب في مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وإنهاء إجراءات تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.